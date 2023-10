Füssen: 73 Haushalte seit Samstag ohne Fernsehen

Mehrere Wohnungen im Füssener Ortsteil Ziegelwies sind seit Samstag ohne Fernsehen. Wie das der Anbieter Vodafone erklärt und wie es nun weitergeht.

19.10.2023 | Stand: 14:43 Uhr

Eine lokale Störung seit Samstagfrüh in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Füssen meldet der Anbieter Vodafone. "Bei insgesamt bis zu 73 Kunden im Ortsteil Ziegelwies sind Kabel TV und teilweise auch Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar", teilt Konzernsprecher Volker Petendorf auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Ursache sei ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Festnetz angeschlossen sind. "Konkret ist unsere Glasfaser-Zufuhrstrecke zwischen zwei Verstärkerpunkten unterbrochen", erklärt Petendorf weiter.

Vodafone: Örtlicher Dienstleister bereitet eigentliche Reparaturarbeiten intensiv vor

Um die Störung zu beheben, müsse dieser Kabelstrang erneuert werden. Die Reparaturarbeiten seien in der Planung und Ausführung sehr aufwendig, denn es sei zwingend Tiefbau erforderlich. "Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor", sagt Petendorf von Vodafone. Dazu hätten zunächst intensive Messungen und Bestandsaufnahmen vor Ort stattgefunden. Dabei wurde die genaue Schadstelle ermittelt. Aktuell werde das Reparaturkonzept erstellt - unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen. "Anschließend werden die finalen Arbeiten an der Schadstelle zeitnah begonnen und vollendet - im Idealfall innerhalb eines Tages nach Beginn der Tiefbauarbeiten", teilt der Konzernsprecher weiter mit. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.