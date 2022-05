„Car-Sharing“: Acht Menschen quetschen sich in Füssen zusammen in Mini

Die Polizei Füssen hat einen Mini angehalten, in den sich acht Menschen gequetscht hatten. Wie sie das hinbekommen haben und welche Argumente sie anführten.

Nicht schlecht staunten Polizisten in Füssen, als sie in der Nacht auf Sonntag einen Mini in der Innenstadt zu einer Verkehrskontrolle angehalten haben. Denn in den kleinen Viersitzer hatten sich acht Menschen gequetscht, teilen die Beamten mit. Sie waren "zum Teil übereinander gestapelt in dem Fahrzeug", so die Polizei. Auch in den kleinen Kofferraum des Mini hatte sich ein Passagier gelegt.

Füssen: Acht Menschen fahren in Mini mit

Die achtköpfige Truppe versuchte, die Polizisten mit Argumenten wie "Car-Sharing", "hohe Spritpreise" oder "positive Umweltbilanz" von ihrer Idee zu überzeugen. Doch das half alles nichts. Vier Insassen mussten ihren Weg zu Fuß zurücklegen. Außerdem mussten sie ein Verwarnungsgeld bezahlen.

