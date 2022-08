Vorsitz bei Füssener Altstadtverein wechselt in jüngere Hände

Dominic Gössl leitet jetzt den Füssener Altstadtverein Schindau. Thomas Schinagl hatte zwölf Jahre den Vorsitz inne. Im Fasching ist der Verein stark gefordert.

14.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Altstadtverein „Schindau“ hat seine Mitgliederversammlung abgehalten. Vorsitzender Thomas Schinagl leitete die Sitzung nach rund zwölf Jahren als Vorstand zum letzten Mal, denn mit Dominic Gössl übergab er nach dessen Wahl zum Vorstand innerhalb der turnusmäßigen Neuwahlen die Amtsgeschäfte in jüngere Hände.

Altstadtverein Füssen: Im Fasching stark gefordert

In den Tätigkeitsberichten von 2019 bis einschließlich 2021 wurde deutlich, dass der Verein besonders in den Faschingswochen stark gefordert ist. Der traditionelle Faschingsball am glumperten Donnerstag mit diversen Aufführungen fand statt, es folgten in den Tagen darauf diverse Auftritte und Faschingsumzüge.

Corona bremste Altstadtverein aus

Dann kam Corona und legte das Vereinsleben, wie bei vielen anderen Vereinen auch, auf Eis. Das Schindaufest im August 2020 wurde frühzeitig abgesagt, ebenso der Ball am glumperten Donnerstag 2021.

Mitte Juni war erstmals wieder eine Ausschusssitzung möglich, bei der auch das für August angesetzte Schindaufest abgesagt werden musste. Die Hoffnung für 2022 wurde wiederum schwer gedämpft, der Ukraine-Krieg erlaubte keine Umzüge. „Und so wird es für die Vorstandschaft immer riskanter und komplizierter irgendwelche Veranstaltungen zu planen“, sagte Thomas Schinagl.

Aber er freue sich, dass für 2022 voraussichtlich wieder ein Vereinsausflug, eine „Fahrt ins Blaue“ sowie die Adventsfeier stattfinden werden.

