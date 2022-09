Wenn Patienten nicht versorgt werden könnten: Auch in Apotheken in Füssen werden Arzneimittel knapp

Mit Lieferengpässen haben Apotheken in Füssen seit Jahren zu kämpfen. In vielen Fällen kann man auf wirkstoffgleiche Präparate umsatteln. Doch was, wenn nicht?

20.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Als Pharmaziestudent hätte sich Daniel Hierl – längst Chef der Stadtapotheke in Füssen – „nicht vorstellen können, dass es heute so viel mehr Arbeit in Anspruch nimmt, nachgefragte Medikamente zu bestellen“. Meist könne er auf eine Alternative ausweichen, „doch nicht immer ist das auch möglich“, bedauert er. Apothekerin Heike Immler kann den Notstand bestätigen. Sie hatte 2009 von ihrem Vater Horst Immler die schon 1951 vom Großvater gegründete St. Mang-Apotheke übernommen und ist auch mit ihrer Schwangauer Kur-Apotheke Beraterin in allen Fragen zur Medikation.

