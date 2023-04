Autofahrer missachtet Anhaltezeichen der Feuerwehr in Füssen

Bei einem Feuerwehreinsatz in Füssen missachtet ein Autofahrer die Anhaltezeichen eines Feuerwehrmannes. Dafür bekommt er eine saftige Strafe aufgebrummt.

12.04.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Bei einem Feuerwehreinsatz in Füssen im Oktober 2022 hat ein Autofahrer die Anhaltezeichen eines Feuerwehrmannes missachtet. Wie die Polizei nun mitteilt, bekam dieser dafür nun eine saftige Strafe.

Füssen: Autofahrer missachtet Absperrung der Feuerwehr

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Von-Freyberg-Straße in Füssen. Die Feuerwehr war dort gerade dabei, ein brennendes Fahrzeug zu löschen. Wegen des Einsatzes sperrte die Feuerwehr die Fahrbahn rund um das brennende Fahrzeug ab. Der 32-jährige Autofahrer versuchte jedoch, an der Absperrung eines Feuerwehrmannes durchzufahren und gefährdete diesen dabei. Laut Polizei missachtete er die Anhaltezeichen des Feuerwehrmannes und wollte an ihm vorbeifahren.

Der 32-Jährige wurde deshalb angezeigt. Wegen Nötigung muss er nun eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 40 Euro zahlen. Insgesamt sind das 3200 Euro. Zusätzlich erhielt der Mann ein zweimonatiges Fahrverbot.

