Bruchlandung mit Segelflugzeug: Pilot ins Krankenhaus gebracht

03.09.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es am Segelflugplatz Füssen zu einer harten Landung mit einem Segelflieger. Der 41-jährige Pilot befand sich laut Polizei in optimaler Landeanflugposition unmittelbar vor dem Aufsetzen auf der Landebahn, als er von einer Windturbulenz erfasst wurde.

Bruchlandung mit Segelflugzeug: Pilot klagt über Schmerzen

Zu diesem Zeitpunkt war der Segelflieger rund einem Meter über dem Boden. Durch die Turbulenz sackte der Gleiter ab und prallte hart auf dem Grasboden auf, wo er nach ca. 125 Metern Bremsweg zum Stillstand kam.

Durch die harte Landung klagte der Pilot über Schmerzen im Oberkörper, weshalb er zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Am Segelflieger selbst entstand nur leichter Sachschaden.

