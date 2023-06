Füssener Museum: Das Leben ist analog

Sehenswerte Ausstellung von Robert Wilhelm im Museum der Stadt Füssen eröffnet. Wie die digitale Welt das Menschsein und dessen Werte ins Abseits stellt.

10.06.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Das Leben ist analog“ lautet der Titel einer sehenswerten Ausstellung im Museum der Stadt Füssen, in der sich Robert Wilhelm mit seinen großformatigen Gemälden in Mischtechnik auf Leinwand zu einem Gefühl bekennt, das er nicht unterdrücken will: Die Fassungslosigkeit darüber, dass die digitale Welt das Menschsein und dessen Werte ins Abseits stellt. In figurativen Kompositionen nach Art des magischen Realismus mit Bildelementen, die unter anderem dem Füssener Totentanz entlehnt sind, führt er vor Augen, wie sehr neue Technologien und ihre aktuellen Anwendungen unseren Erfahrungshorizont nicht nur erweitern, sondern zugleich einschränken. Zu der Schau, die der aus dem Rhein-Neckar-Dreieck stammende und schon viele Jahre im Füssener Magnuspark kreativ schaffende Künstler im Zeitraum von 24 Monaten erarbeitet hat, zog es so viele Besucherinnen und Besucher, dass im Refektorium des ehemaligen Klosters St. Mang auch die Stehplätze kaum ausreichten, von denen aus die Eröffnungsreden zu verfolgen waren.

Der Fassungslosigkeit aussetzen

Im Namen der Stadt charakterisierte Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader – kurz und treffend –den in seiner Freizeit in der Reserve beim FC Füssen kickenden Künstler: Wilhelm stehe für „gute Kulturarbeit“, die wichtig sei. Viel Beifall ernten konnte danach auch Michael Eggensberger für seine Laudatio. Der Philosoph und Musiktherapeut zitierte zunächst Adorno („Es gibt kein richtiges Leben im falschen“). Davon ausgehend brachte er es mit präzisem Blick auf die im Kreuzgang beginnenden Exponate der Stilrichtung „magischer Realismus“ auf den Punkt: In der Schau werde „das Ringen um das richtige Leben im falschen“ zum Hauptthema. „Wenn wir Robert Wilhelm richtig verstehen wollen, müssen wir uns der Fassungslosigkeit aussetzen und dem Unbehagen, dass wir alle involviert sind in einer Dynamik der achtlosen Zerstörung und Ausbeutung.“ Eggensberger sagte, er wolle kein Loblied auf den Künstler anstimmen. „Wir werden Robert Wilhelms Kunst und seinem Anliegen viel eher gerecht, wenn wir seine Fassungslosigkeit auf uns wirken lassen und uns darauf einlassen, was hier thematisiert wird.“ Die Schau gebe keine Antworten, stelle Fragen. Als Percussionist gestaltete Eggensberger mit Trompeter Thomas Straub schließlich den offiziellen Eröffnungsteil zum Abschluss virtuos.

Zu Schau in Füssen: Gegen den Datenstrom schwimmen

Im hinteren Kabinett können sich die Besucher sogar selbst ausdrücken. „Wir haben in der Stadtbibliothek eine thematisch passende Leseecke eingerichtet“, bestätigte Leiterin Sabine Frey auf Nachfrage unserer Redaktion. Zur ersten Füssener Ausstellung in ihrer Verantwortung trägt Dr. Isabelle Schwarz, zuständig für die Museen, im Katalog mit einem mehrseitigen Aufsatz zum Thema bei. „Radikale Desillusionierung oder: Gegen den Datenstrom schwimmen. Raum und Farbe, Bewegung und Innehalten – Verlinkungen im Werk von Robert Wilhelm“ ist eine anregende Lektüre.