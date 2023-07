Füssen: Defekter Brunnen läuft wieder – aber nicht sehr lange

Füssens markanter Sieben-Stein-Brunnen ist am Dienstag in Betrieb gegangen. Was der Grund dafür ist und wann die Anlage wieder abgeschaltet wird.

11.07.2023 | Stand: 15:45 Uhr

Seit Dienstag läuft er wieder: der markante, aber auch defekte Sieben-Stein-Brunnen am Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen. Allerdings wird das nicht von langer Dauer sein, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) mitteilt: Es handele sich um einen einwöchigen Probebetrieb. In dieser Zeit wolle man den Fehlwasserablauf, das Spritzwasser sowie den Wasserverbrauch für Sanierungs- oder Betriebsvorschläge untersuchen.

Kritik vom Füssener Altbürgermeister

Das Stilllegen des Brunnens hatte für einen Disput zwischen dem aktuellen Rathaus-Chef und Altbürgermeister Dr. Paul Wengert (SPD) geführt. Als unvertretbar hatte es Wengert kritisiert, „wenn in einer Stadt wie Füssen das Funktionieren solcher prägenden Elemente wie ... eines in Deutschland ziemlich einmaligen Brunnens so dilatorisch behandelt wird“. Was aber auch mit der katastrophalen Finanzlage zusammenhängt, mit der Eichstetter seit Amtsantritt zu kämpfen hat. Der Brunnen kostete die überschuldete Stadt laut Rathaus-Chef 2022 zum Beispiel über 20.000 Euro im Unterhalt. Jetzt stünden zudem Reparaturen in Höhe von 25.000 Euro im Raum. Zu diesen Kosten kämen noch die für eine Erneuerung des Pflasters um den Brunnen, da der Untergrund sehr schlecht sei, was den Wasserverbrauch erhöht. Eichstetter bedauerte, dass der Brunnen nicht laufe – „aber was sollen wir bei dem desolaten Zustand machen?“

Kommt jetzt die Kehrtwende?

Gibt es jetzt eine Kehrtwende und wird die Reparatur doch angepackt? So weit will sich Eichstetter nicht aus dem Fenster lehnen. Bei dem Probetrieb gehe es darum, die Defekte genauer zu untersuchen und mögliche Potenziale für Wassersparen.