Schandflecke und Dunkelheit in Füssen? Willkommen im Armenhaus

Füssen ist pleite - und dreht massiv an der Steuer- und Gebührenschraube. Und kann sich trotzdem keine "Peanuts" leisten. Warum München ein Vorbild sein könnte.

19.06.2023 | Stand: 18:59 Uhr

Die Stadt Füssen ist pleite – was die meisten Bürgerinnen und Bürger längst mitbekommen haben: An der Steuer- und Gebührenschraube wurde massiv gedreht, Vereine und soziale Einrichtungen werden stärken zu Kasse gebeten, wünschenswerte Investitionen auf die lange Bank geschoben. Und selbst „Peanuts“ wie die Reparatur eines Brunnens oder einer Beleuchtung kann sich diese Stadt nicht mehr leisten.

Füssen: Willkommen im Armenhaus?

Willkommen im Armenhaus. Immerhin ein Armenhaus mit schöner Fassade, die zigtausende Urlauber und Millionen Tagesgäste anlockt. Was der Stadt unter anderem viele Probleme (Verkehr, bezahlbarer Wohnraum), aber keine exorbitant hohen Steuereinnahmen beschert. Im Gegenteil: Im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen hat Füssen eine unterdurchschnittliche Steuerkraft.

Warum also nicht die stärker zur Kasse bitten, die von der schönen Fassade des Armenhauses besonders profitieren? Könnte man nicht die touristische Bedeutung eines Sieben-Stein-Brunnens oder einer Beleuchtung so herausheben, dass solche Kosten künftig von Füssen Tourismus und Marketing (FTM) getragen werden müssen? Dann könnte FTM diese Zusatzkosten über ansteigende Kurbeiträge finanzieren. Und sollte die Bettensteuer, die München anstrebt, tatsächlich legal sein, müsste sie auch in Füssen eingeführt werden.

Bettensteuer in München: Ein Modell für Füssen?

Fünf Prozent sollen nach dem Willen der Stadt München volljährige Hotelgäste auf ihren Übernachtungspreis obendrauf zahlen – was die bayerische Staatsregierung durch eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorerst verhindert hat. Sollte sich München aber vor Gericht durchsetzen, müsste auch das Armenhaus Füssen umgehend diese Geldquelle anzapfen.