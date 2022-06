Dieb tauscht teures Mountainbike gegen altes Damenrad

In Weißensee bei Füssen hat ein Unbekannter ein hochwertiges Mountainbike geklaut und dem Besitzer dafür ein altes Damenrad mit neuen Reeifen hinterlassen.

17.06.2022 | Stand: 14:42 Uhr

In Weißensee bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) hat ein Unbekannter bereits in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag ein hochwertiges Mountainbike geklaut. Wie die Polizei jetzt berichtet, war das Rad an das Garagentor eines Hofs in Rohrmoos angelehnt. Der Täter hat das Mountainbike mitgenommen und dafür ein altes Damenfahrrad mit neuen Reifen abgestellt.

Hochwertiges Mountainbike in Weißensee geklaut - Polizei Füssen bittet um Hinweise

Bei dem geklauten Mountainbike handelt es sich um ein Hardtail der Marke Ghost Kato in schwarz/orange. Das Fahrrad ist mit auffälligen orangenen Bowdenzügen ausgestattet. Bei dem abgestellten Rad handelt es sich um ein altes gelb/goldenes Damenrad.

Die Polizei Füssen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten oder dem abgestellten Fahrrad geben können, sich unter der Telefonnummer 08362/91230 zu melden.

