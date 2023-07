Diskussion um Parkplatz in Füssen eskaliert: Seniorin ohrfeigt 33-Jährige

Die Polizei Füssen sucht nach einer unbekannten Seniorin. Diese soll eine Frau auf einem Parkplatz angefahren und geohrfeigt haben.

30.06.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Discounters im Gewerbegebiet im Norden von Füssen hat eine unbekannte Seniorin eine 33-Jährige am Donnerstagnachmittag geohrfeigt und sie angefahren. Wie die Polizei mitteilt, diskutierten die beiden Frauen über einen Parkplatz in Schatten. Daraufhin fuhr die Seniorin die 33-Jährige mit ihrem Auto an. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Streit in Füssen: Seniorin verletzt Frau leicht

Die Frau versuchte noch, den Vorfall mit der Unbekannten zu klären. Doch die Seniorin beleidigte die 33-Jährige und verpasste ihr eine Ohrfeige. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei Füssen, Telefonnummer 08362/91230 melden.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Region lesen Sie hier.