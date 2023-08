Sturer Esel hält die Polizei in Füssen auf Trab

Sie hat die Anhaltesignale ignoriert und ist vor der Polizei geflüchtet: Eine sture Eseldame hat die Beamten in der Nacht in Füssen auf Trab gehalten.

Die Polizei in Füssen bekam es in der frühen Dienstagnacht mit einer besonders sturen Flüchtigen zu tun: Eine Eseldame trieb sich nachts im Stadtgebiet herum und lieferte sich eine kleine Verfolgungsjagd mit den Beamten. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, ignorierte der sture Esel die Anhaltesignale der Polizei und lieferte sich mit den Beamten und dem Mann, der die Polizei gerufen hat, eine Treibjagd.

Füssen: Polizei fängt Esel in der Stadt ein

Immer wieder schaffte der Esel es, die Einfangversuche der Polizei zu vereiteln. Doch dann unterlief der Flüchtigen ein schwerer Fehler: Die Eselin flüchtete in einen Hinterhof und befand sich plötzlich in der Sackgasse. So gelang es den Polizisten den Esel einzufangen und das Tier mit Bandschlingen zu bändigen.

Unter leichtem Widerstand ließ sich der Esel zur Polizeiinspektion führen. Eine Nacht in der Zelle blieb dem Tier allerdings erspart. Die Polizei band das Tier an einem Baum an und machte die Besitzerin ausfindig. Diese holte das Tier am Vormittag bei der Polizei ab.

Ausgebüxte Eseldame hat einen passenden Spitznamen

Der Esel heißt übrigens Lotte, hört aber auf den Spitznamen "Sapralotte" vom bayerischen Ausdruck "sapralot", weil sie in der Vergangenheit schon mehrfach ausgerissen ist. "Sapralot" oder "sapperlot" ruft man, wenn man über etwas erstaunt, überrascht oder auch verärgert ist. Sapralot, Lotte!

