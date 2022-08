Füssen feiert ein Festival fast wieder wie vor Corona

Am Mittwoch beginnt Vielsaitig. Für einige Konzerte gibt es noch Karten – bei anderen kann sich ein Besuch der Abendkasse lohnen. Neuer Veranstaltungsort dabei.

28.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Fast wie vor Corona präsentiert sich in diesem Jahr das Füssener Festival Vielsaitig: Es gibt wieder ein Konzert pro Abend statt zweier Kurzauftritte und es dürfen wieder alle Stühle besetzt werden. Allerdings sind es jetzt nur noch 122 statt früher 140. „Wir haben jetzt etwas größere Abstände, das war früher schon sehr eng“, erklärt Kulturamtsleiterin Karina Hager. Und seit Ausbruch der Pandemie ist in den Köpfen geblieben, dass Abstand halten nicht das Verkehrteste ist.

Eröffnungskonzert ist schon lange ausverkauft

Wer sich kurzfristig entschließt, bei einem Vielsaitig-Konzert dabei zu sein, hat dafür übrigens durchaus Chancen, auch wenn das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 31. August, mit dem Leonkoro Quartett, Julian Steckel am Cello und Karin Wolf, längst ausverkauft ist und für die folgenden Konzerte im Kaisersaal des Barockklosters St. Mang nur noch wenige Karten übrig waren (Stand Freitagvormitttag). Das betrifft die Hanke Brothers – die „Boyband der Klassik“ – am Donnerstag, 1. September, das Trio mit Lena Neudauer an der Violine, dem künftigen künstlerischen Festival-Leiter Julian Steckel am Cello und dem diesjährigen Amtsträger Matthias Kirschnereit am Klavier am Samstag, 3. September, sowie das Duo Maurice Steger (Flöte) und Daniele Caminiti (Laute/Barockgitarre) am Dienstag, 6. September (alle ab 19 Uhr). Weil immer mal wieder Karten kurzfristig an der Abendkasse zurückgegeben werden, könne sich eine spontane Nachfrage dort lohnen, sagt Kulturamtsleiterin Hager. Die Abendkasse öffnet jeweils um 18 Uhr. Für die folgenden Konzerte gibt es ohnehin noch Karten – auch weil mit der evangelischen Christuskirche für zwei Konzerte ein größerer Veranstaltungsort mit fast 200 Plätzen zur Verfügung steht. Dort gastiert am Mittwoch, 7. September, die Jazzformation Tingvall Trio mit Martin Tingvall (Klavier), Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug). Auch das Abschlusskonzert mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, Matthias Kirschnereit (Klavier) und Lena Neudauer (Violine) findet in der Christuskirche statt und beginnt dort bereits um 17 Uhr.

Meisterschüler zeigen ihr Können

Gelegenheit, künftige Stars zu erleben, bieten die beiden Abschlusskonzerte der Meisterkurse. Am Montag, 5. September, sind ab 17 und ab 19 Uhr jeweils Schüler der Meisterkurse Klavier bei Matthias Kirschnereit, Violoncello bei Julian Steckel und Violine bei Lena Neudauer zu erleben.

Geigenbauer stellen sich vor

Fester Festival-Bestandteil ist der Treffpunkt Geigenbau von Mittwoch, 31. August, bis Sonntag, 4. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Museum der Stadt. Zum Auftakt sind alle beteiligten Geigenbauer dabei, anschließend je zwei. Aus Cremona muss Sibylle Borchardt allerdings ohne ihren Mann Gaspar anreisen. Zudem vertritt Marco Coppiardi die norditalienische Geigenbaumetropole und Füssener Partnerstadt.

Vom Baumstamm bis zum Instrument

Neben mehreren Vorträgen im Colloquium gibt es zwei Führungen im Museum der Stadt, die im gedruckten Programm noch nicht enthalten waren: Am Dienstag, 6. September, erklärt der Füssener Geigenbauer Erick Chaubert unter dem Motto „Vom Baumstamm bis zum Aufziehen der Saiten“ die Arbeitsschritte des Geigenbaus. Am Donnerstag, 8. September, zeigt der scheidende Museumsdirektor Dr. Anton Englert noch einmal die Sammlung zum Füssener Lauten- und Geigenbau. Beginn ist jeweils 16 Uhr, Anmeldungen sind nicht erforderlich, es ist nur der normale Museumseintritt zu entrichten.

Konzertkarten gibt es in der Tourist-Info Füssen am Kaiser-Maximilian-Platz, unter (0831) 206 55 55 und www.allgaeuticket.de. Weitere Infos gibt es hier