Füssen feiert seine Vergangenheit: Das ist beim Mittelalter-Spektakel geboten

Mit neuem Konzept soll im Juli an die Zeit von Kaiser Maximilian I. in Füssen erinnert werden. Warum es heuer keinen großen Festumzug geben wird.

17.06.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Der historische Kontext soll wieder mehr im Fokus stehen. Das ist das erklärte Ziel von Füssen Tourismus und Marketing (FTM), wenn im Juli wieder an die über 40 Aufenthalte des Habsburger-Kaisers Maximilian I. (1459-1519) in Füssen erinnert wird. Der Titel des Veranstaltungsformats lautet „Füssen in der Renaissance“. Die bisherigen Umzüge durch die Altstadt wird es dabei aber nicht mehr geben, wie FTM-Chef Stefan Fredlmeier betonte.

