Wer A sagt, muss auch B sagen: Nicht nur die Landwirte dürfen zur Kasse gebeten werden

Ein unfassbares Finanzdesaster hat die jahrzehntelange Politik in Füssen hinterlassen. Die Bürger müssen jetzt dafür bezahlen. Aber sind Steuererhöhungen der richtige Weg?

21.10.2022 | Stand: 05:50 Uhr

Wer A sagt, muss auch B sagen: Das gilt in Füssen für die Erhöhung der beiden Grundsteuerarten A und B. Die Stadt kann nicht allein die Landwirte stärker zur Kasse bitten – das wäre nicht zu vermitteln. Wenn hier an der Steuerschraube gedreht wird, dann muss dies auch bei Immobilienbesitzern und (indirekt) Mietern passieren. Alles andere wäre nicht gerecht. Die Füssener müssen jetzt halt bezahlen für eine jahrzehntelange Politik, die ein unfassbares Finanzdesaster ausgelöst hat.

Sind Steuererhöhungen in Füssen der richtige Weg?

Gleichwohl muss die Frage erlaubt sein: Sind Steuererhöhungen wirklich der richtige Weg – oder sind sie nicht kontraproduktiv? Landwirte, Hausbesitzer und Mieter leiden bereits unter explodierenden Energiekosten und einer galoppierenden Inflation. Dazu kommt speziell in Füssen das Drehen an diversen Gebührenschrauben – angefangen vom Parken bis wohl demnächst beim Wasser. Wer den Leuten aber immer mehr Geld aus der Tasche zieht, der schwächt die Kaufkraft und setzt damit den Einzelhandel vor Ort unter Druck, was sich letztlich in niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen niederschlägt.

Klar, die Grundsteuer A musste erhöht werden, damit Füssen überhaupt eine Chance auf die Stabilisierungshilfen hat. Und die Mehrbelastungen für die Betroffenen, die im Jahr zwischen 26 Cent und maximal 271,18 Euro liegen, sollten verkraftbar sein. Auch bei der anstehenden Erhöhung der Grundsteuer B müssen die Kommunalpolitiker so Maß halten, wollen sie keine kontraproduktiven Folgen über Gebühr erleben.

Was wird die wichtigste Aufgabe für Füssen sein?

Und es ist sicher auch wichtig, die Einnahmen der Stadt zu erhöhen. Die wichtigste Aufgabe aber wird für die Zukunft sein, Ausgaben zu reduzieren. Das wird dann auch Immobilien und Einrichtungen treffen müssen, die man sich nicht (mehr) leisten kann. Zu dieser Erkenntnis und dann zu sicher schmerzhaften Entscheidungen müssen sich die Stadträte durchringen. Man darf gespannt sein, ob sie das auch tun werden – oder ob sie weiter nur die Bürger abkassieren wollen.