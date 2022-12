Füssen findet Gefallen am Toreschießen

Den Füssenern gelingt ein klares 8:1 gegen den EHC Klostersee. Am Freitagabend ist der ECDC Memmingen zu Gast. Eine richtungsweisende Partie ist zu erwarten.

Die Voraussetzungen für ein spannendes und auch richtungsweisendes Spiel sind gegeben. Am Freitag empfängt der EV Füssen um 19.30 Uhr als Achter der Tabelle seinen drei Punkte zurückliegenden Verfolger ECDC Memmingen. Mit einem Sieg könnten die Gäste zum EVF aufschließen, dieser würde mit einem Erfolg den Vorsprung auf sechs Zähler ausbauen und sich weiter Richtung siebter Platz orientieren. Eine Favoritenrolle auszumachen, ist dabei schwierig.

Memmingen mit wechselhaften Leistungen

Memmingen wäre mit seinem hochkarätigen Kader und als Vorjahresfinalist normalerweise der Favorit, doch es läuft immer noch nicht rund. Eigentlich wollte man nach der Trennung von Trainer Björn Lidström und der Verpflichtung des neuen Kontingentspielers Andrew Johnston den Angriff auf die direkte Play-off-Qualifikation starten, doch die Leistungen blieben wechselhaft. Der EV Füssen hat dagegen nach dem Weihnachtsfest plötzlich Gefallen am Toreschießen gefunden. Nach dem deutlichen 9:4 in Passau schlug man am Mittwoch auf heimischem Eis auch den zuletzt stark verbesserten EHC Klostersee mit 8:1 (1:0, 4:1, 3:0).

Rückkehrer Dalldush fügt sich sehr gut ins Team ein

Sehr erfreulich war dabei neben der guten Leistung auch die überraschende Rückkehr von Leon Dalldush ins Team, der zuletzt Anfang November gespielt hatte. Im dritten Block eingesetzt konnte er gleich einige Akzente setzen und sich auch mit einer schönen Vorlage in die Scorerliste eintragen. Hier stachen diesmal zwei Spieler besonders hervor. Der immer besser in Fahrt kommende Victor Knaub als dreifacher Torschütze sowie Bauer Neudecker, der an fünf Treffern beteiligt war. Ob der Offensivwirbel des EVF heute weiter geht? Memmingen ist ein anderes Kaliber als Passau und Klostersee und weiß, was im direkten Aufeinandertreffen auf dem Spiel steht – eine entsprechend hart geführte Partie ist zu erwarten.

Recht ruppig auftretende Gegner

Hart, besser gesagt ruppig, traten auch die Grafinger am Kobelhang auf, versuchten damit von Anfang an den Spielfluss des EVF zu stören. Das gelang mit Hilfe ihres besten Mannes, Torhüter Dominik Gräubig, bis zur 19. Minute auch recht gut. Nachdem bis dahin sehr viele hochkarätige Möglichkeiten vergeben worden waren, traf Lukas Slavetinsky (Neudecker, Jentsch) zur hochverdienten Führung. Anfang des mittleren Abschnitts vergaben die Schwarz-Gelben mehrmals den zweiten Treffer, ehe die Gäste überraschend durch Vili Vesalainen ausgleichen konnten. Danach hatten sie einige weitere gute Möglichkeiten, scheiterten aber am souveränen Moritz Borst im Füssener Tor. In der 29. Minute erzielte Janne Seppänen (Straub, Helenius) in Überzahl die erneute Führung, die Victor Knaub (Neudecker, Slavetinsky) keine zwei Zeigerumdrehungen später auf 3:1 ausbaute. Danach bäumten sich die Grafinger nochmals auf, ehe der EVF wieder stärker wurde und in der Schlussphase des Abschnitts innerhalb von 39 Sekunden mit zwei weiteren Treffern die Vorentscheidung herbei führte. Pius Seitz (Dalldush, Zelenka) sowie Janne Seppänen (Zimmermann, Noack) waren die Torschützen. Im Schlussdrittel nahmen es beide Teams mit der Abwehrarbeit dann nicht mehr so genau, wobei der EVF bis zur 50. Minute das Ergebnis auf 8:1 stellte. Zunächst entschärfte Borst einen gefährlichen Konter der Gäste, im Gegenzug traf Knaub (Neudecker, Slavetinsky) zum 6:1. Ein schneller Angriff über Straub und Knaub brachte kurz darauf das 7:1 durch Neudecker. Und der US-Amerikaner bereitete drei Minuten später auch noch das 8:1 durch Knaub vor. Die Füssener scheinen bestens gerüstet zu sein für das dritte Kräftemessen mit den Memminger Indians. Die ersten beiden gewann jeweils das Heimteam.