Fremder Mann spricht mehrfach Kinder in Füssen an - wer hat etwas gesehen?

In Füssen hat ein fremder Mann mehrfach Kinder auf dem Nachhauseweg von der Schule angesprochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

31.03.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Füssen hat ein fremder Mann mehrfach Kinder auf dem Nahchhauseweg von der Schule angesprochen. Wie die Polizei berichtet, erstatteten zwei besorgte Etern am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Demnach soll bereits letzte Woche ein bislang unbekannter Mann ihre Söhne im Alter zwischen zehn und 13 Jahren um die Mittagszeit herum angesprochen haben.

Der Mann hat sie Kinder unabhängig voneinander an zwei unterschiedlichen Tagen angesprochen. Er soll ein schwarzes Auto gefahren haben und nach Angaben der Kinder einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Die Kapuze hatte der Unbekannte auf den Kopf gezogen. Außerdem soll er eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung angehabt haben. (Lesen Sie auch: Unbekannter spricht Kinder an und will sie in seinem Auto mitnehmen)

Fremder spricht Kinder in Füssen an - Polizei informiert über richtiges Verhalten

Die Kinder haben laut Polizei sofort richtig reagiert, sich von dem Mann abgewendet und ihren Eltern von den Vorfällen erzählt. In solchen Fällen rät die Polizei dazu, dass sich die Kinder umgehend ihren Eltern oder Vertrauenspersonen wie beispielsweise Lehrern anvertrauen, damit die Beamten möglichst zeitnah von solchen Vorfällen erfährt.

Gegen den Unbekannten wird jetzt ermittelt. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 melden.

