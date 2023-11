Füssen: Gutes Wasser hat seinen Preis

Füssens Trinkwasserversorgung ist im Großen und Ganzen gut aufgestellt. Bürger müssen sich aber auf steigende Gebühren einstellen.

16.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die gute Nachricht: Die Trinkwasserversorgung in Füssen ist im Großen und Ganzen gut aufgestellt und was aus dem Wasserhahn kommt, hat eine gute Qualität. Die weniger gute Nachricht: Damit das so bleibt oder sogar noch besser wird, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auf höhere Gebühren einstellen. 2024 wird neu kalkuliert, die höheren Gebühren greifen ab 2025. Tiefer in die Tasche greifen muss man dann auch beim Abwasser.

