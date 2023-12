Schnee-Chaos hält die Einsatzkräfte in Füssen weiter auf Trab

Die starken Schneefälle haben nach wie vor Einfluss auf das Leben der Menschen in Füssen. Auf den Straßen ist heute Nacht Vorsicht geboten.

Auch am Montag haben die Menschen in Füssen noch mit den Folgen des massiven Schneefalls zu kämpfen gehabt, der von Freitagnachmittag bis Samstagnacht angedauert hatte.

Der Zugverkehr von und nach Füssen war bis Redaktionsschluss eingestellt, auf den Straßen hatten Autofahrer mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Das Auto sollte man ohnehin stehen lassen: Denn in der Nacht auf Dienstag drohe erhöhte Blitzeis-Gefahr, warnte Bürgermeister Maximilian Eichstetter am Montagvormittag.

"Wir fräsen seit heute Nacht" in Füssen

Wie berichtet, hatte der massive Schneefall sämtliche Einsatzkräfte im Füssener Land auf Trab gehalten: Umgestürzte Bäume mussten beseitigt und mehrere Unfälle „verarztet“ werden, dazu kam der ununterbrochene Winterdienst der Bauhöfe. Auf seine Mitarbeiter ist Bürgermeister Eichstetter stolz: „Die haben weit über ein normales Arbeitspensum hinaus gebuckelt, sie sind bis an ihre Grenzen gegangen.“

Dass der Bauhof sozusagen rund um die Uhr im Einsatz war, belege diese Zahl: Jeder einzelne Lkw habe allein am Samstag durchschnittlich über 250 Liter Diesel verbraucht, sagt der Rathaus-Chef. Zeit zum Ausruhen gibt es vorerst nicht: „Wir fräsen seit heute Nacht“, so Eichstetter am Montag. Man habe auch externe Firmen beauftragt – so könne man zum Beispiel jetzt Schnee auf einem 33-Tonner zum Volksfestplatz und anderen Standorten fahren. Was für den Bürgermeister erfreulich ist: Der Einsatz von Sole habe sich in Weißensee bestens bewährt.

Keine klare Prognose für den Schienenverkehr in Füssen

Stichwort fahren. Damit taten sich nicht nur Autofahrer auf dicken Schnee- oder Eisschichten schwer, mancher fühlte sich wie auf einer Buckelpiste. Gestrichen war das Fahren am Montagmorgen ganz für Menschen, die auf den Zug angewiesen waren. Zwar standen am Füssener Bahnhof Züge, doch fuhren sie nicht.

„Streckenabschnitte müssen noch erkundet werden“, man müsse „haufenweise“ umgestürzte Bäume von den Gleisen schneiden, teilte die Bayerische Regiobahn (BRB) auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Wann der Zugverkehr wieder anlaufen kann, könne man nicht sagen: „Wir tun alles, damit das möglichst schnell klappt.“

Wenn die Heizung nicht mehr anspringt

Nicht nur im Verkehrswesen sorgte der Wintereinbruch für viel Arbeit: Auch die Heizungstechniker der Firma Max Doser waren am Wochenende fast pausenlos im Einsatz. Wobei nicht mehr Heizungen als in anderen Jahreszeiten jetzt Probleme bereitet hätten.

Doch gebe es einen Unterschied: „Wenn im Sommer eine Heizung ausfällt, dann macht man einen Termin aus. Jetzt im Winter wollen die Kunden natürlich, dass man sofort kommt“, sagt Geschäftsführer Jürgen Doser. Daher seien seine Mitarbeiter im Dauereinsatz gewesen. Zudem seien Wärmepumpanlagen nach Stromausfällen beziehungsweise -schwankungen nicht wieder angesprungen, auch in diesen Fällen sei man gerufen worden.

