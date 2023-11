Füssen liegt bei LED-Umrüstung weit über Plan

Die Stadt Füssen kommt beim Kampf gegen Energiefresser bei alten Straßenlaternen schneller voran als gedacht. Auch Bürgermeister Eichstetter legt als gelernter Elektromeister Hand an. SPD reagiert auf Kritik von der CSU.

11.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Gehen in Füssen die Lichter aus? Diese Frage stellte sich nach einem SPD-Stammtisch, bei dem die Füssener Straßen- und Stadtbeleuchtung kritisiert wurde (wir berichteten). Was umgehend zu einer scharfen Replik des CSU-Stadtrates Simon Hartung führte. Und die Debatte scheint weiterzugehen. Ein Punkt dürfte dann aber unstrittig sein: Die Stadt Füssen kommt bei der Umrüstung der alten Straßenlaternen auf stromsparende LED-Technik schneller voran als geplant. Im April hatte der Stadtrat einstimmig (also auch mit SPD-Stimmen) beschlossen, dass in dem Jahr 274 Laternen auf LED umgestellt werden sollten – nun werden es sogar an die 380 Laternen, teilt Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mit.

