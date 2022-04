Staub unter Druck ins Gesicht geschossen: LKW-Fahrer verletzt

Bei der Anlieferung von Schüttgut hat sich ein 47-jähriger LKW-Fahrer in Füssen im Gesicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen zu einem Augenarzt gebracht.

06.04.2022 | Stand: 13:07 Uhr

Am Dienstagvormittag hat sich ein 47-jähriger LKW-Fahrer in Füssen bei der Anlieferung von Schüttgut im Gesicht verletzt. Während er die Ware anlieferte, löste sich laut Angaben der Polizei ein nicht korrekt arretierter Schlauch am LKW, sodass dem Fahrer unter Druck stehender Staub in Gesicht und Mund schoss.

LKW-Fahrer muss nach Unfall von Augenarzt untersucht werden

Der 47-Jährige wurde in Begleitung eines Notarztes vom Rettungsdienst zu einer augenärztlichen Untersuchung gefahren. Dabei stellte sich im Laufe des Tages heraus, dass durch den Unfall wohl keine bleibenden Gesundheitsschäden entstanden sind. Auch sonst entstand bei dem Unfall kein weiterer Schaden.

