Arbeiten sind in Füssen im März angelaufen und kosten über 300.000 Euro.

01.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Begonnen haben im März die Arbeiten an der Stützmauer an der Tiroler Straße in Füssen. Die marode Mauer galt schon lange nicht mehr als standfest, eine Sanierung war unumgänglich. Die Arbeiten, die voraussichtlich im Spätsommer/Herbst abgeschlossen sein werden, kosten nach den zuletzt im Füssener Stadtrat genannten Zahlen über 300.000 Euro. Davon werden aber 87.000 Euro durch die Regierung von Schwaben gefördert.