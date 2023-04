Mehrere Einbrüche in Füssen - Fahrräder im Wert von über 10.000 Euro gestohlen

Unbekannte sind im Füssener Stadtgebiet in zwei Tiefgaragen eingebrochen. Sie stahlen Fahrräder im Wert von insgesamt über 10.000 Euro.

01.04.2023 | Stand: 11:10 Uhr

In Füssen sind Unbekannte in mehrere Fahrradkeller in zwei Tiefgaragen im Stadtgebiet eingebrochen. Nach aktuellen Informationen der Polizei verschafften sich die Unbekannten vermutlich in der Nacht zum Freitag Zutritt zu den Tiefgaragen im Bereich der Feistlestraße und des Ziegelangerweg.

Dort versuchten sie an insgesamt zwölf Fahrradkellern die Türen aufzuhebeln. In mindestens vier Fällen konnten sie die Türen aufbrechen. Obwohl diverse Räder und E-Bikes in den Fahrradkellern standen, entwendeten sie nur zwei hochwertige E-Bikes im Wert von insgesamt über 10.000 Euro. Der Sachschaden kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden. Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich bitte zeitnah bei der Polizei Füssen melden.

