Einmietbetrüger oder Vermisstenfall? Gast taucht nicht mehr in Füssener Hotel auf

In einem Hotel in Füssen hat sich ein 37-Jähriger für vier Tage eingemietet und wurde plötzlich nicht mehr gesehen. War es ein Einmietbetrüger?

02.02.2023 | Stand: 12:09 Uhr

In einem Hotel in der Altstadt von Füssen soll ein mutmaßlicher Einmietbetrüger für vier Tage untergekommen sein. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde der 37-Jährige ab dem dritten Tag seines Aufenthalts in dem Hotel nicht mehr gesehen. Die Hotelleitung meldete der Polizei den Vorfall mit zwei Tagen Verzögerung, weil der Mann noch mehrere Sachen sowie eine Kreditkarte und einen Schlüsselbund in dem Zimmer zurückließ.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Einmietbetrugs ein, schließt aber einen Vermisstenfall nicht komplett aus. Die Beamten haben bereits Kontakt zur Polizei am Wohnsitz des Mannes aufgenommen.

