Nackter Mann rennt bei drei Grad vor Füssener Polizeigebäude auf und ab

In Füssen ist ein nackter Mann vor dem Polizeigebäude auf und ab gelaufen - bei drei Grad Außentemperatur. Die Polizei nahm ihn mit in die beheizte Zelle.

30.12.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Ein nackter Mann hat in Füssen die Polizei beschäftigt. Laut Polizei war der Mann am Donnerstagmorgen vor dem Gebäude der Polizei völlig entkleidet auf und ab gelaufen. Ein Beamter, der gerade seinen Dienst antreten wollte, bemerkte den Nackten. Mehrere Beamten versuchten, den Mann anzusprechen - seine Bekleidung fanden sie einige Meter entfernt auf dem Gehweg.

Nackter Mann vor Füssener Polizeigebäude - Beamte nehmen ihn mit in beheizte Zelle

Da er offenbar nicht Herr seiner Sinne war, bitterlich fror und zudem angab, verschiedene Drogen konsumiert zu haben, brachten ihn die Beamten in die beheizte Zelle der Polizeiinspektion. Anschließend kam er in eine medizinische Einrichtung. Das Gericht ordnete im Nachgang eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dort fanden die Beamten eine Vielzahl von Drogen und einige illegale Waffen.

