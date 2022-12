Stadträte sehen neues Nahversorgungs-Zentrum in Füssen kritisch

Der Füssener Bauausschuss beschäftigte sich mit den Plänen für die geplanten Märkte an der Kemptener Straße. Wo Ratsmitglieder Probleme sehen.

13.12.2022 | Stand: 06:41 Uhr

Der Füssener Bauausschuss befasste sich nun mit dem Plänen für das neue Nahversorgungszentrum in der Kemptener Straße. Wie mehrfach berichtet, zieht der Norma als einer der Nutzer in den Neubau auf der gegenüberliegenden Seite neben das Technische Hilfswerk (THW) ein. Außerdem soll es dort neben einem Bio- und Getränkemarkt auch einen Fachmarkt für Tiernahrung geben. Räte sehen zum Teil die Zufahrt in dem Plan kritisch.

