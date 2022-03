Von Italien bis nach Füssen gefahren - Bundespolizei stellt gestohlenes Auto sicher

Bei einer Grenzkontrolle in Füssen hat die Polizei ein gestohlenes Auto sichergestellt. Noch dazu hatte der Fahrer keinen Führerschein und fremde Papiere dabei.

10.03.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Bei einer Grenzkontrolle am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in Füssen stellten Beamte der Bundespolizei ein gestohlenes Auto sicher. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 43-jährige Fahrer von Österreich kommend nach Deutschland einreisen.

Grenzkontrolle in Füssen: Mit gestohlenem Wagen und ohne Führerschein unterwegs

Die Beamten stellten zunächst fest, dass das Auto mit italienischem Kennzeichen von den italienischen Behörden zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Bei den weiteren Ermittlungen mit den hinzugezogenen Grenzpolizisten aus Pfronten brachten sie in Erfahrung, dass der 43-Jährige das Auto wohl vor ein paar Tagen an einer Tankstelle in Italien geklaut hat, als der Besitzer es samt Schlüssel kurz abgestellt hatte. Jetzt wollte der mutmaßliche Dieb einen Freund in Deutschland damit besuchen.

Er gab außerdem an, seinen Personalausweis verloren zu haben und zeigte bei der Kontrolle eine Verlustmeldung darüber vor. Wie sich herausstellte, gehörte ihm auch diese Bescheinigung nicht. Über seine Fingerabdrücke identifizierte die Polizei den Mann. Eine Überprüfung der Daten ergab, dass er auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Polizei stellte das Auto sicher. Den Mann entließen sie nach der Sachbehandlung wieder.

