Online-Bekanntschaft will 500 Euro für angeblich existierende Nacktfotos

Die Tochter eines 46-jährigen Mannes wird von einer Online-Bekanntschaft erpresst. Er droht, Nacktfotos von ihr an alle ihre Freunde zu schicken.

07.02.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Ein 46-jähriger Mann aus Füssen erstattet am Montagabend Anzeige wegen Erpressung. Er gab an, dass seine Tochter in den Tagen zuvor mit einer bislang unbekannten Person Kontakt über einen Online-Nachrichtendienst hatte. Dieser Kontakt endete in einer Erpressung.

500 Euro in Online-Wertkarten

Der Jugendlichen wurde gedroht, dass angeblich existierende Nacktbilder an alle ihre Freunde verschickt werden, sollte sie nicht einen Betrag in Höhe von 500 Euro an den Erpresser durch Online-Wertkarten bezahlen. Da sie sich nicht anders zu helfen wusste, überwies sie das Geld.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.