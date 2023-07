Polizei spricht von "Parkchaos" an den Seen bei Füssen

Bei bestem Sommerwetter ist es am Sonntag laut Polizei zu einem regelrechten Parkchaos an den Seen rund um Füssen gekommen. Es hagelte zahlreiche Bußgelder.

10.07.2023 | Stand: 14:44 Uhr

An den Seen bei Füssen hat die Polizei gestern am Sonntag (9.7.2023) zahlreiche Falschparker erwischt. Laut Mitteilung hätten viele Menschen ihre Fahrzeuge auf auf landwirtschaftlich genutzten Wiesen und in Landschaftsschutzgebieten abgestellt.

In einer Pressemeldung von heute schreibt die Polizei von einem "Parkchaos an den Seen im Bereich Füssen". Bei den Beamten seien zahlreiche Meldungen über Falschparker eingegangen, vor Ort hätten die Beamten "eine Vielzahl" falsch abgestellter Autos festgestellt. Die Besitzer erwartet nun allesamt ein Bußgeld.

Die Polizeiinspektion Füssen appelliert deshalb gerade in den Sommer- und Urlaubsmonaten erneut, Fahrzeuge lediglich auf gekennzeichneten Flächen abzustellen.

Schwansee, Forggensee oder Weißensee: Immer wieder Falschparker und Wildcamper rund um Füssen

Schon seit dem Frühsommer 2023 kommt es in den landschaftlichen "Hotspots" im Ostallgäu und in erster Linie rund um Seen wie den Schwansee, Forggensee, Alatsee oder Weißensee immer wieder zu Vorfällen mit Wildcampern und Falschparkern. Menschen, die in Landschaftsschutzgebieten parken, bedrohen den Lebensraum der dort heimischen Tiere.

Auch gefährliche Lagerfeuer bei Dürre und Brandgefahr wurden wiederholt gemeldet. So zuletzt ebenfalls gestern am Sonntagabend. Eine Polizeistreife stellte laut Mitteilung am Südufer des Weißensees eine Familie fest, die einen Holzkohlegrill betrieb. Da es in Landschaftsschutzgebieten generell untersagt ist, Feuer jeglicher Art zu entfachen, "erwartet den Grillmeister eine Anzeige nach dem Naturschutzgesetz", heißt es abschließend.

Camping im Allgäu: Welche Regeln gelten beim Campen in der Natur?

Über die Regeln zum Übernachten in der Allgäuer Natur gibt es immer wieder Unklarheit. So ist vielen nicht bewusst, dass zwar das Betreten der Natur grundsätzlich allen erlaubt ist, das Parken oder Abstellen von Autos, Wohn- oder Campingfahrzeugen sowie von Zelten allerdings eine Strafe von bis zu 2500 Euro nach sich ziehen kann. Welche Regeln genau für das Campen in der Allgäuer Natur gelten, lesen Sie hier.

Auch in den verbleibenden Sommermonaten wird die Allgäuer Polizei deshalb Kontrollen durchführen und ein besonderes Auge auf die einschlägig bekannten Plätze an den Seen oder in den Bergen haben.