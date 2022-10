Polizei fängt 13 ausgebüxte Schumpen in Füssen ein

Die Polizei hat in Füssen nach eigenen Worten den "Cowboytest" bestanden. Die Beamten mussten 13 ausgebüxte Schumpen einfangen.

05.10.2022 | Stand: 13:03 Uhr

In Füssen hat die Polizei nach eigenen Worten den "Cowboytest" bestanden. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sind am Dienstag gegen 17.15 Uhr 13 Schumpen am Galgenbichl aus ihrer abgezäunten Weidefläche ausgebrochen. Die Tiere rannten am Venetianerwinkel vorbei in Richtung Bahngleise.

Mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer erkannten die Gefahr und riefen die Polizei. Zwei Streifenfahrzeuge der Polizei Füssen schafften es mit zwei weiteren Streifen der Verkehrspolizei, die Herde von den Gleisen wegzutreiben und am Moosangerweg auf einer Wiese festzuhalten.

Sie lasen eine Ohrmarke aus und konnten so gemeinsam mit der Wache und dem Bauernvorstand die verantwortlichen Landwirte ausfindig machen. Diese eilten schnell zu den ausgebüxten Schumpen und führten sie wieder auf ihre Weide zurück. Der Zaun wurde repariert.

