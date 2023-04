Polizei nimmt 39-Jährige wegen aggressiven Verhaltens in Gewahrsam

Weil sie sich sehr aggressiv verhielt und handgreiflich wurde, ist eine 39-Jährige in Füssen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

18.04.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Die Polizei hat in Füssen eine 39-jährige Frau in Gewahrsam genommen, weil sie sich aggressiv verhalten hatte und handgreiflich wurde. Die Beamten waren laut Polizeiangaben zu der Frau in die Stadt gerufen worden, weil sie sich nicht beruhigen konnte und gegenüber mehreren Personen handgreiflich wurde.

39-Jährige in Füssen kommt in Gewahrsam

Auch die Polizisten konnten die 39-Jährige nicht beruhigen, sodass sie sich weiterhin aggressiv und unkooperativ verhielt. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten sie in Polizeigewahrsam und brachten sie in eine Zelle. Dabei griff die Frau eine der Beamtinnen an. Sie wird nun wegen Körperverletzung, sowie tätlichen Angriffs angezeigt.

