Polizei stellt 26 Kilogramm Kokain auf der B17 in Füssen sicher

Auf der B17 in Füssen hat die Polizei 26 Kilogramm Kokain in einem Auto gefunden und sichergestellt. Der Verkaufswert liegt im Millionenbereich.

14.03.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Die Grenzpolizei Pfronten hat auf der B17 bei Füssen bereits am Freitag Kokain mit einem Verkaufswert im Millionenbereich sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, haben die Beamten in einem VW Sharan 26 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen wurden in einem Schmugglerversteck im Bereich des Kofferraums transportiert.

Der 35-jährige Fahrer und sein Sohn wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Kontrolle auf der B17 in Füssen: Polizei entdeckt 26 Kilogramm Kokain

Die Polizei unterzog das Vater-Sohn-Gespann am Freitag, 10. März, einer verdachtsunabhängigen Kontrolle auf der B17 in Füssen in der Nähe des alten Grenzübergangs Ziegelwies. Im Rahmen der Kontrolle fielen den Beamten Unstimmigkeiten am Fahrzeug auf. Bei der genaueren Untersuchung entdeckten sie dann das Schmugglerversteck mit dem Kokain. Die Drogen waren aufgeteilt in mehrere Pakete. Die Beamten stellten die Drogen sowie das Fahrzeug sicher. Beides wird nun kriminaltechnisch untersucht.

