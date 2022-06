Radlerin weicht Türe von Liefertransporter aus und stürzt

Weil sie der Türe eines Lieferwagens ausweichen musste, ist eine 60-Jährige Radfahrerin in Füssen gestürzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

In Füssen hat sich am Dienstagvormittag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt, weil sie der Fahrertür eines Kleintransporters ausweichen musste. Laut Angaben der Polizei gehörte der Wagen einem Zulieferer, der nahe des Theresienhofes am Gehweg angehalten hatte um seiner Arbeit nachzugehen.

Füssen: Frau weicht Autotüre aus und stürzt

Die Radfahrerin fuhr mit ihrem Pedelec in dem Moment an dem Transporter vorbei, als der Fahrer zum Aussteigen seine Türe öffnete. Um nicht damit zu kollidieren, wich die 60-Jährige aus und stürzte. Dabei erlitt sie eine Platzwunde am Hinterkopf und musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Fahrer des Kleintransporters leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Polizei Füssen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 08362/91230

