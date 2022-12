Unbekannte lockern Radmuttern an geparktem Auto

Bei einem geparkten Auto in der Adlerstraße in Füssen haben Unbekannte die Radmuttern gelockert. Als der Besitzer losfährt, ertönt ein verdächtiges Geräusch.

05.12.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Weil nach dem Losfahren vom Parkplatz in der Adlerstraße plötzlichen ein Klacken zu hören war, hat ein Autofahrer in Füssen festgestellt: Die Radmuttern am hinteren linken Rad seines Autos sind gelockert worden.

Laut Polizei ist die Sabotage aufgeflogen, bevor es zu einem Unfall oder Sachschaden kam. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung und weist darauf hin, sein Auto vor Fahrtbeginn auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 08362/9123-0 entgegen.

