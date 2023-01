Unbekannte haben in Füssen den Rollator eines Mannes gestohlen. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

17.01.2023 | Stand: 13:38 Uhr

In Füssen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Rollator eines älteren Mannes gestohlen worden. Laut Polizei fand der Diebstahl in der Rufolfstraße statt. Die Polizei Füssen bittet Zeugen, die in dieser Nacht dort etwas auffälliges bemerkt haben, sich unter der folgenden Nummer zu melden: 08362/91230.

