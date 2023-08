Füssen Royal Bavarians: Ärger über den Verband nach Play-off Aus in 2. Liga

Die Füssen Royal Bavarians müssen in der 2. Baseball Bundesliga gegen Stuttgart die Segel streichen. Warum sich die Verantwortlichen verschaukelt vorkommen.

15.08.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Endstation Stuttgart: Die Füssen Royal Bavarians sind im Play-off-Viertelfinale der 2. Baseball Bundesliga gegen die Stuttgart Reds II ausgeschieden. In Spiel eins und zwei der Serie unterlagen die Baseballer schlussendlich deutlich gegen eine mit aus der Erstligamannschaft verstärkten Stuttgarter Zweitvertretung.

Bereits am 5. August hätten die Royal Bavarians auf heimischen Boden ins Viertelfinale starten sollen. Das Wetter machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Der Verband entschied, die Spiele eins und zwei der Best-of-3-Serie in der Folgewoche in Stuttgart auszutragen und für ein etwaiges Spiel drei am 19. August eventuell zurück nach Füssen zu kommen. Gleich doppelt schwierig für die Royal Bavarians, denn so fand am King’s Field keine einzige Viertelfinalpartie statt. Gehadert wird aus Füssener Sicht zudem damit, dass die Bundesligamannschaft der Stuttgarter aufgrund der U23-Europameisterschaft an diesem Wochenende pausierte und so einige Erstligaspieler für die zweite Mannschaft aufliefen. „Wir haben gegen eine Stuttgarter Mannschaft gespielt, die zur Hälfte aus standesgemäßen Erstligaspielern bestand, die in der regulären Saison keine oder nur geringe Spielzeit in der 2. Liga sahen“, sagt Füssens Vorsitzender Mitch Stephan.

Füssen Royal Bavarians scheiden aus den Play-offs der 2. Baseball Bundesliga aus

Den besseren Start in die Partie erwischten zwar die Füssen Royal Bavarians. Stuttgarts Offensive war jedoch zu stark und schwer zu kontrollieren. Die Partie endete 5:16 aus Füssener Sicht. „Wir haben über weite Strecken gut mitgehalten. Ein paar weniger Fehler in der Defensive und mehr Durchsetzungskraft in der Offensive, dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können“, zieht Stephan ein ernüchterndes Fazit.

Es war dann das zweite Spiel, wo die Füssener einen Sieg eigentlich fest eingeplant hatten. Schließlich stand mit Matt Malconian der beste Pitcher (Werfer) der regulären Saison in der Südost Gruppe für die Royal Bavarians auf dem Werferhügel. Doch auch die Reds bot einen etatmäßigen Erstligapitcher auf, der in der regulären Saison der 2. Bundesliga gerade einmal vier Innings (Durchgänge) geworfen hatte.

Nach eigentlich gutem Start der Füssener waren es aber wieder die Baden-Württemberger, die nochmal eine Schippe drauflegten und im vierten Inning (Durchgang) durch auf 6:2 davonzogen. Ein Rückstand, den Füssen gegen einen starken Stuttgarter Pitcher nicht mehr aufholen sollte. Matt Malconian ging am Ende zwar mit 138 Pitches über die gesamte Distanz – was am Ende aber dennoch nicht reichen sollte. „Das ist sehr enttäuschend. Wir haben eine nahezu fehlerfreie Defensive gespielt und am Ende doch verloren. Da muss man neidlos anerkennen, dass der Gegner heute einfach zu stark war“, sagte Stephan im Anschluss an die Partien.

Durch verlegte Spiele entgehen den Füssen Royal Bavarians wichtige Einnahmen

Eine ungute Note schwingt bei dem Viertelfinal-Aus dennoch mit. So fragen sich die Verantwortlichen der Royal Bavarians natürlich, was denn gewesen wäre, wenn man nicht beide Spiele in Stuttgart hätte spielen müssen oder die 1. Bundesliga an dem Wochenende nicht spielfrei gehabt hätte. Vorsitzender Stephan zeigt sich sichtlich verärgert: „Wir spielen in der 2. Bundesliga und dann sollte man auch gegen andere Zweitligateams spielen und nicht gegen deren halbe erste Mannschaft. Das ist grob gesagt Wettbewerbsverzerrung.“

Stephan ist der Meinung, dass Spieler, die eine Mindestanzahl an Einsätzen in der regulären Saison in der 2. Bundesliga nicht erreichen, in den Play-offs nicht spielberechtigt sein dürften. „Wäre eine solche Regelung vorhanden, dann hätten wir mit Sicherheit gegen eine andere Stuttgarter Mannschaft gespielt.“

Wie es für die Füssen Royal Bavarians nun in der restlichen Saison weitergeht

Ärgerlich ist auch die Nachholspieltagsregelung des Verbands. Nach der Absage in Füssen wurden einfach zwei Spiele in Stuttgart angesetzt. Laut Stephan wäre eine faire Regelung gewesen, dass beide Teams garantiert ein Heimspiel bekommen. „Unsere Fans haben sich auch auf das Viertelfinale gefreut und sind nun leer ausgegangen. Finanziell war das dementsprechend für uns auch eine Nullnummer.“

Gespräche mit dem Verband haben bereits stattgefunden. „Mein Ziel ist es, für die kommende Saison zusammen mit den anderen Vereinen und dem Verband faire Regelungen für alle Vereine zu finden“, sagt Stephan.

Zu Ende ist die Saison der Füssen Royal Bavarians aber noch nicht. Es geht nun weiter im Kampf um Platz fünf der 2. Bundesliga Süd gegen die Neuenburg Atomics, dem Viertplatzierten aus der Südwest Gruppe. Der Gewinner spielt dann noch gegen den Gewinner aus der Partie Mainz-Saarlouis um den 5. Platz. Die Verlierer der beiden Serien dementsprechend um Platz 7.