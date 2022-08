Füssen Royal Bavarians verpassen Sprung auf Platz zwei

In den Play-offs der 2. Baseball Bundesliga müssen sich die Füssen Royal Bavarians im Heimspiel gegen Baldham mit einem Sieg begnügen. So geht es jetzt weiter.

30.08.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Nach dem Duell gegen den direkten Kontrahenten Baldham treten die Füssen Royal Bavarians in den Play-offs der 2. Baseball Bundesliga auf der Stelle. In zwei hart umkämpften Spielen gewannen die Füssener zunächst zwar mit 10:5, mussten das zweite Spiel nach Verlängerung allerdings mit 0:1 abgeben.

Bereits um kurz nach 7 Uhr war Johannes Krumm am Sonntagmorgen am King’s Field gestanden und begutachtete den Zustand des Platzes. Das Wetter machte nicht so richtig Laune auf Baseball – wolkig und nass, aber der Wetterbericht versprach zumindest Besserung über den Tag hinweg. Gegen einen wetterbedingten Spielausfall hätten die Füssener jedoch auch nichts entgegenzusetzen gehabt. Neben der langen Verletztenliste der Royals fehlten nämlich auch die starken Schläger von Mitch Stephan und Bastian Zaharia in der Line-Up. Krumm, der die Vertretung von Headcoach Mitch Stephan übernahm, ließ die Gegner aus Baldham und die Schiedsrichter anreisen, was sich später als gute Entscheidung entpuppte, denn das Wetter spielte mit und beide Spiele konnten bis auf eine kleine Unterbrechung zu Ende gespielt werden.

Lange brauchten die Füssen Royal Bavarians nicht, um diesmal ins Spiel zu finden. Brayden Carpenter hieß die Gäste aus dem Münchner Osten gleich mit einem Solo-Homerun willkommen. Kurz darauf waren es Schläge von Haf, Krumm und Mendelsohn, die das 2:0 für die Hausherren markierten. In der Folge schafften es beide Offensiven immer wieder Druck auf die gegenüberstehenden Pitcher (Werfer) auszuüben, sodass es nach fünf Innings (Durchgängen) ausgeglichen 3:3 stand.

Füssens Werfer Philipp Meyer zeigt eine starke Leistung

Baldham wechselte nun den Pitcher und Füssen nutzte einige Kontrollprobleme des neuen Werfers eiskalt aus. Unter anderem durch ein Double von Silvan Zacek holten sich die Gastgeber erstmals eine komfortable 8:3-Führung. Die Boars kämpften weiter und verkürzten durch einen Homerun auf 8:5. Füssens Pitcher Philipp Meyer, der mit einer starken Leistung glänzte, musste nun Platz machen für Daniel Mendelsohn. „Zu diesem Zeitpunkt wollten wir den Sack zu machen und brachten deshalb unseren besten Mann“, erklärt Interims-Trainer Krumm. Der Plan ging auf. Während Mendelsohn kurzen Prozess mit der Baldhamer Offensive machte, erhöhten die RBs sogar noch auf den Endstand von 10:5. „Das waren keine einfachen Bedingungen im ersten Spiel. Vor allem für die Werfer und die Defensive sind nasse Bälle schwer zu kontrollieren, umso schöner zu sehen, dass wir uns keinerlei Fehler erlaubt haben“, freut sich Krumm über eine starke Defensive seiner Männer.

Partie zwischen Füssen Royal Bavarians und Baldham Boars hat hohes Niveau

Im zweiten Spiel hielt das hohe Niveau an: Allein das Match-Up auf dem Werferhügel versprach so einiges. Füssen schickte Nationalpitcher Daniel Mendelsohn ins Rennen und Baldham ihren US-Import Jackson Longhofer, der in der vergangenen Saison der beste Pitcher der Liga war. Und wie zu erwarten, dominierten beide Pitcher das Spielgeschehen und ließen den gegnerischen Schlagleuten keine Chance. Während Mendelsohn nach sechs Innings den Werferhügel räumte und Brayden Carpenter als sein Nachfolger reinkam, war für Longhofer nach sieben Innings Feierabend. Beide Pitcher schafften bis dato ein sog. „Shutout“ – sie ließen keinen einzigen Run zu. Der Spielstand nach der regulären Spielzeit war demnach 0:0 und das Spiel ging in die Verlängerung. Hier merkte man, dass Baldham einfach noch ein paar mehr Körner in der Reserve hatte und erhöhte von Inning zu Inning den Druck. Auch im Nachschlag gelang es Füssen nicht mehr nachzulegen.

So geht es für die Füssen Royal Bavarians jetzt weiter

„Das war ein Wahnsinnsspiel von beiden Mannschaften. Am Ende musste jemand gewinnen und Baldham hatte da einfach noch mehr im Tank.“, so das Fazit von Johannes Krumm.

Damit ist die Chance vertan auf den zweiten Tabellenplatz zu springen und die Füssener treten weiterhin auf der Stelle. Nächste Woche geht es zum unteren Tabellennachbar nach München-Haar.