Ruhestörer greift Polizisten an

Unter anderem, weil er Polizisten provozierte, hat die Polizei in Füssen einen Ruhestörer in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sich der Mann aggressiv.

27.08.2023 | Stand: 12:42 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann in Füssen mehrere Polizisten körperlich angegriffen und einen von ihnen leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei, waren die Beamten zu einer Ruhestörung in den Ziegelbergweg gerufen worden. Dort trafen sie auf den offensichtlich stark betrunkenen Verursacher auf seiner Veranda an.

Füssen: Ruhestörer verletzt Polizisten bei Angriff

Als die Beamten den Mann zunächst mündlich belehrten, provozierte dieser sie noch mehr, indem er mehr Lärm machte. Außerdem weigerte er sich, seine Identität preiszugeben. Aus diesem Grund, und um weitere Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zu verhindern, beschlossen die Beamten, den Störer in Gewahrsam zu nehmen. Dagegen wehrte der Mann sich allerdings und griff die Beamten mit Schlägen und Fußtritten an, bis er schließlich überwältigt wurde. Dabei wurden sowohl er als auch einer der Beamten leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zusätzlich entstand an den Uniformen und der Ausrüstung ein Schaden im dreistelligen Bereich. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Füssen lesen Sie hier.