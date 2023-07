Füssen: Sanierung der Weidach-Turnhalle ist angelaufen

Doch das zur Verfügung stehende Budget von 250.000 Euro reicht nicht aus. Welche Arbeiten die Füssener Kommunalpolitiker deshalb bis auf Weiteres schieben.

07.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Sanierung der Weidach-Turnhalle ist angelaufen und nun zeigt sich, dass das vorgesehene Budget in Höhe von 250.000 Euro nicht ausreichen wird. Der Füssener Stadtrat beschloss daher, die ursprünglich vorgesehene Sanierung der Ostfassade zu schieben. Vorrang haben laut Verwaltung diejenigen Arbeiten, die sicherstellen, dass ein Schulsport nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes stattfinden kann. Andernfalls wäre ein Schulsport dort – auch übergangsweise während den Baumaßnahmen an der Mittelschule – nicht möglich.

TSG Füssen beteiligt sich an den Kosten

Der Stadtrat hat bereits beschlossen, die Weidach-Turnhalle zu sanieren. Dafür wurden Kosten in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt, an denen sich die TSG Füssen mittlerweile mit 125.000 Euro beteiligt, teilte die Stadtverwaltung mit. Doch das städtische Gebäudemanagement musste schnell feststellen, dass das ursprüngliche Budget nicht ausreichend ist. 365.000 Euro wären für die Sanierung erforderlich.

Was bisher getan wurde

Aufgelistet wurde in der Sitzung, was bereits getan wurde: So wurden zum Beispiel undichte Fenster ausgetauscht, um weitere Schäden an Holzkonstruktion des Gebäudes zu verhindern. Auch mussten Türen ausgetauscht werden, da sie nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprachen. Eine sichere Evakuierung des Gebäudes war demnach nicht möglich. Auch die alte Hauselektrik wurde und wird überprüft und nach den aktuellen Richtlinien nachgerüstet.

An Fußbodenheizung wird nicht gerüttelt

Was jetzt für den Etat 2024 noch anstand: die Sanierung von Heizung, Warmwasser-Bereitung und der Ostfassade. Auf die mindestens 80.000 Euro teure Fassadensanierung sollte man vorerst verzichten, um den Budgetrahmen nicht komplett zu sprengen, schlug die Verwaltung vor. Dagegen erhob sich im Stadtrat kein Widerspruch. Es gehe doch darum, „was am dringendsten gemacht werden“ müsse, sagte Simon Hartung (CSU). Nicht gerüttelt werden soll jedoch an einer neuen Heizung und der Warmwasser-Bereitung. Denn aktuell finden sich im Gebäude noch asbesthaltige Heizkörper und soll in der Turnhalle die Heizung zeitgemäß umgerüstet werden. Eine Fußbodenheizung soll installiert werden. Was zu Nachfragen führte: Müsste dafür der schon historische Holzboden rausgerissen werden oder könnte er durch den Betrieb einer Fußbodenheizung beschädigt werden? Nein, sagte Jürgen Doser (Freie Wähler). Unter dem Holzboden gebe es ausreichend Platz, um eine Fußbodenheizung einzubauen. Sie sollte komplett als Niedertemperatursystem ausgerichtet sein, um spätere Schäden zu vermeiden.

Einstimmig gab der Stadtrat daraufhin grünes Licht für die neue Heizung und die Warmwasserbereitung. Die Fassadensanierung wird verschoben.