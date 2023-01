Füssen schlägt auch den Favoriten Rosenheim

Der EV Füssen kann den Tabellenzweiten in einer dramatischen Schlussphase bezwingen. Bereits am Mittwoch muss man beim Spitzenreiter in Weiden antreten.

03.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im erstes Spiel für den EV Füssen im neuen Jahr ist die Erfolgsserie der Schwarz-Gelben weiter gegangen: Auch der Tabellenzweite aus Rosenheim musste sich am Kobelhang geschlagen geben. In einer dramatischen Schlussphase konnten die Hausherren gegen den Aufstiegsaspiranten 37 Sekunden vor Spielende zum 2:2 ausgleichen, ehe sie in der Verlängerung 19 Sekunden vor der Schlusssirene auch noch den Siegtreffer erzielten. Durch das 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) überholten sie in der Tabelle die Tölzer Löwen und rangieren nun auf dem siebten Tabellenplatz.

Es wird nicht leichter

Nach diesem vierten Sieg in Folge kommen aber weitere schwere Aufgaben. Bereits am Mittwoch, 4. Januar, geht es für das heimische Team zum Spitzenreiter Blue Devils Weiden, Spielbeginn ist um 20 Uhr. Die Oberpfälzer sind trotz der jüngsten Erfolge des EVF hoher Favorit, haben sie in dieser Spielzeit doch bislang nur zwei von 28 Partien verloren. Die Füssener haben es ihnen aber bei den beiden bisherigen Vergleichen schwer gemacht. Inwieweit man dem Klassenprimus heute Paroli bieten kann, hängt sicherlich auch davon ab, wie man das dicht gedrängte Feiertagsprogramm im wahrsten Sinne des Wortes verkraftet hat.

40 Minuten lang mit dem Topfavoriten mitgehalten

Im letzten Drittel gegen Rosenheim war beim Eissportverein ein Kräfteverschleiß festzustellen, nachdem man in den ersten beiden Abschnitten Vorteile gegenüber den Gästen hatte. „40 Minuten lang haben wir mit einer Topmannschaft wie Rosenheim mitgehalten, das gefällt mir“, gab Coach Janne Kujala nach der Partie zu Protokoll. „Wir haben sehr gut verteidigt, uns längere Offensivzeiten erspielt. Im letzten Drittel haben wir dann zu oft falsche Entscheidungen getroffen, dass wir dennoch den Ausgleich und den Siegtreffer gemacht haben, nehmen wir natürlich gerne mit“, freute sich der Deutsch-Finne. Hochkarätige Chancen gab es vor knapp 1000 Zuschauern auf beiden Seiten zunächst fast keine, das Geschehen war ausgeglichen. So fiel dann auch die Führung durch Lukas Slavetinsky (Straub, Dalldush) in der 17. Minute etwas überraschend. Bereits mit dem nächsten Angriff hatte Janne Seppänen jedoch einen zweiten Treffer auf dem Schläger, er scheiterte frei vor dem Tor.

Viele Chancen für den EV Füssen

Im Mitteldrittel gelang den nun besseren Gästen der Ausgleich durch DEL-Rückkehrer Norman Hauner, der einen Abpraller volley verwertete (27. Minute). Danach waren aber die Füssener wieder am Drücker, hatten in Überzahl eine Riesenchance erneut durch Seppänen, der vor dem freien Toreck den Puck nicht richtig traf. Bei einem Konter legte er stark auf Leon Dalldush ab, der aber im letzten Moment geblockt wurde. Und auch Jere Helenius scheiterte zweimal knapp.

Fans treiben ihr Team an

War das Unentschieden bis dahin für die Rosenheimer etwas glücklich, so gaben sie im letzten Drittel klar den Ton an. Die Füssener waren jetzt meistens in der Defensive gefordert und mussten durch einen Konter auch schnell das 1:2 durch Dominik Kolb hinnehmen. Benedikt Hötzinger hielt danach sein Team mit einigen tollen Paraden im Spiel, ehe man in der Schlussphase nach einer Auszeit den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers ersetzte. Mit Erfolg: Das Publikum trieb das Team nochmals nach vorne, und Janne Seppänen (Straub, Slavetinsky) erzielte in der letzten Minute den umjubelten Ausgleich. Damit ging es in die Verlängerung, und hier holte sich der EVF mit großem Kampf auch noch den Zusatzpunkt und somit den Sieg. Nachdem zunächst Reinig für die Starbulls die Entscheidung um Zentimeter verpasste, nutzte Füssen im Gegenzug einen Fehlpass im Spielaufbau durch Lukas Slavetinsky (Zimmermann) zum 3:2, das noch größeren Jubel in der Halle zur Folge hatte. Der große Favorit war geschlagen.