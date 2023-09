Füssen ist jetzt Sozialhilfeempfänger: Zwei Millionen Euro sind bereits geflossen

Die überschuldete Stadt Füssen erhält nun offiziell Stabilisierungshilfen vom Freistaat. Die ersten zwei Millionen Euro gab's schon - so viel soll noch folgen.

04.09.2023 | Stand: 08:08 Uhr

Seit knapp zwei Jahren bemüht er sich darum, jetzt kann Bürgermeister Maximilian Eichstetter „eine sehr erfreuliche Nachricht“ verkünden: Die Stadt Füssen ist in das bayerische Stabilisierungshilfe-Programm aufgenommen worden und hat für 2022 rückwirkend zwei Millionen Euro zur Tilgung von Altlasten erhalten.

Das soll aber erst der Anfang sein: Für dieses Jahr hat die Stadt sogar 10,6 Millionen Euro an Hilfen beantragt – Anfang Oktober wird entschieden, wie viel Geld tatsächlich fließt. Die „Sozialhilfe“ für überschuldete Kommunen fließt auch in Zukunft nur, wen Füssen weiter auf einem stringenten Konsolidierungskurs bleibt und sein Haushaltskonsolidierungskonzept fortschreibt. Nach Eichstetters Einschätzung wird es wohl noch acht bis zehn Jahre dauern, bis die Stadt finanziell wieder handlungsfähig wird.

Stabilisierungshilfe für Füssen: Bürgermeister Eichstetter erstellte Konsolidierungskonzept

Eichstetter selbst hatte mit dem Ausarbeiten des Haushaltskonsolidierungskonzepts begonnen. In mühsamer Kleinarbeit, so erinnert er sich, stellte er 75 Seiten zusammen. Hauptamtsleiter Peter Hartl und Kämmerer Thomas Klöpf mit ihren Teams unterstützten ihn schließlich. Nach zwei Jahren intensiver Arbeit hat das Konzept mittlerweile über 200 Seiten: „Es grenzt an eine Doktorarbeit – die sich aber gelohnt hat“, sagt der Rathaus-Chef. Zudem wurde von der Kämmerei ein „tracking tool“ entwickelt: Hier sind alle 126 Einzelbeschlüsse des Stadtrats in Sachen Sparkurs aufgeführt und werden nach dem Zielerreichungsgrad vorangetrieben.

Wer jetzt aber glaubt, die Stadt Füssen wäre dank der Sozialhilfe wieder wirtschaftlich handlungsfähig, den muss Eichstetter mit der Realität konfrontieren: Dies sei keineswegs der Fall. „Eine Schulsanierung mit 60 Millionen Euro und drei Kindergärten mit 25 Millionen Euro lassen uns keine Luft zum Atmen. Der stringente Kurs muss teilweise noch um einiges strenger und enger geschnallt werden!“, teilt er mit. Ziel sei es, dass die Stadt Füssen in acht bis zehn Jahren wirtschaftlich wieder handlungsfähig wird.

Zwei Millionen Euro für Füssen: Stadt tilgt Kredite aus den Jahren 1999 und 2013

Und dafür ist die Stabilisierungshilfe ein entscheidender Faktor: Mit den zwei Millionen Euro für das Jahr 2022 tilgt die Stadt Kredite aus den Jahren 1999 und 2013. Ohne die staatliche Hilfe hätte die Stadt hierfür einen Kredit von zwei Millionen Euro aufnehmen müssen bei vier Prozent Zinsen. So spart man sich nur den Kredit, sondern auch eine jährliche Zinsbelastung von 80.000 Euro.

Für dieses Jahr hat Füssen beim Freistaat 10,6 Millionen Euro für Stabilisierungshilfen zur Ablöse von Altkrediten beantragt. Eine stattliche Summe, wenn man bedenkt, dass der Geldtopf dieses Programms für ganz Bayern mit nur 120 Millionen Euro gefüllt ist. Entscheiden, wie viel Geld die überschuldeten Kommunen erhalten, wird der Verteilerausschuss Anfang Oktober. In diesem Gremium sitzen Vertreter des Finanz- und des Innenministeriums sowie der kommunalen Spitzenverbände.

Bürgermeister Eichstetter hofft auf Stabilisierungshilfen bis zum Jahr 2027

Eichstetter verweist darauf, dass Kommunen wie die Stadt Hof zuletzt 5,5 Millionen Euro kassiert haben. Er werde alle politischen Amtsträger bitten, „uns dabei zu unterstützen, dass auch wir von so einem Betrag profitieren können“.

Der Bürgermeister hofft, dass Füssen noch bis zum Jahr 2027 Stabilisierungshilfen zum Abbau von Altlasten erhält. Ab 2025 könnte die Stadt auch Investitionshilfen beantragen. Dieses Geld kann für Investitionen in die gemeindliche Grundausstattung genutzt werden – also insbesondere den Schul-/Kindergartenbereich, Straßen, Feuerwehr sowie Rathaus/Verwaltungsgebäude. Auch zur Finanzierung von anstehenden gemeindlichen Strukturmaßnahmen könne es verwendet werden.

Hohe Schulden: Füssen hat noch jede Menge Kredite zu bedienen

Allein die Stadt Füssen ist aktuell mit knapp über 44 Millionen Euro (Stand: 7. August) verschuldet. Die Schulden der Stadtwerke und aus anderen Bereichen sind da noch nicht berücksichtigt.

Der städtische Schuldenstand resultiert aus 79 Darlehen, das längste läuft laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter bis zum 30. Dezember 2075. Je nachdem, wann die Stadt Füssen eines dieser Darlehen aufgenommen hat, beläuft sich der Zinssatz von null bis 5,52 Prozent. Pro Jahr muss die Stadt alleine für Zinsen eine Million Euro berappen.

Nach dem Haushaltsplan würde sich der Schuldenstand der Stadt Füssen bis Ende des Jahres auf 50,5 Millionen Euro erhöhen.