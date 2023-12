Im Zeit- und Kostenplan: Stadt Füssen erhält Lob für Mammutprojekt

Bei der Sanierung und der Erweiterung von Grund- und Mittelschule liegt man wieder im Zeitplan. Auch der Kostenrahmen konnte bislang eingehalten werden.

01.12.2023 | Stand: 06:00 Uhr

So etwas kommt im Füssener Stadtrat nicht so häufig vor: Es gab ein dickes Lob für Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) und das Bauamt. Und zwar für das Mammutprojekt Schulsanierung: "Allen Respekt, dass wir jetzt wieder im Zeitplan sind", sagte Vize-Bürgermeister Christian Schneider (Füssen-Land). Und auch, dass der Kostenrahmen bei so einer gewaltigen Baustelle bislang eingehalten worden sei, sei eine beachtliche Leistung.

Daher habe man sich im Fraktionsbeirat darauf verständigt, sich bei Bürgermeister und Bauverwaltung öffentlich zu bedanken. Eichstetter gab den Dank umgehend an Andreas Linder und Armin Angeringer vom Bauamt weiter - und der Rathaus-Chef dankte erneut den Nachbarn ihr Verständnis und ihre Geduld.

Dauerbaustelle: Schulsanierung in Füssen strapaziert Nerven der Anwohner

Denn die Sanierung von Grund- und Mittelschule brachte den Nachbarn jede Menge Lärm, Dreck, nicht anfahrbare Stellplätze und auch mal eine gesperrte Straße. Insbesondere die Verlegung der Hausanschlüsse und Sparten habe einen größeren Aufwand erfodert. Denn die Umverlegung der Hauptzuleitungen (dreimal 20.000 Volt) nach Rieden habe die Elektrizitätswerke Reutte vor eine große Herausforderung gestellt, sagte Eichstetter: Teilweise musste man bei der Umverlegung Stück für Stück verlegen, "gefühlt hat man alles zweimal in die Hand nehmen müssen".

Doch sind diese Arbeiten nun abgeschlossen. Und man habe sogar die Verzögerungen aufholen können, die am Anfang des Mammutprojektes entstanden waren: Damals ließ das Abbruchunternehmen die Stadt hängen, die Arbeiten konnten erst mehrere Wochen später anlaufen. Doch jetzt sei man wieder im Zeitplan. Und besonders wichtig für die finanziell nicht auf Rosen gebettete Stadt: Der Kostenrahmen konnte bislang eingehalten werden, sagte Eichstetter.

Bürgermeister Eichstetter: Zimmerer sind echte "Pfundskerle"

Die aktuelle Herausforderung sei, jetzt die Neubauten vor Weihnachten dicht zu bekommen. Der Querbau sei abgedichtet, das Mensadach soll bis Weihnachten komplett fertiggestellt sein. Auf der neuen Turnhalle soll bis Weihnachten die Tragkonstruktion stehen, komplett fertiggestellt soll das Dach im Februar sein. Trotz des Winterwetters ist Eichstetter zuversichtlich, dass die Zimmerer das alles hinbekommen. Denn es seien echte "Pfundskerle" am Werk: Trotz Eiseskälte und Schneegestöber gingen die Dacharbeiten kontinuierlich weiter. Nicht nur bei den Zimmerern bedankte sich Eichstetter, sondern bei allen Handwerkern, "die mit allen Mitteln den Zeitplan einhalten wollen".