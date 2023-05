Polizei erwischt schon wieder Fischwilderer und Wildcamper in Füssen und Schwangau

Die Polizei hat nahe Schwangau Gruppen erwischt, die gecampt und gefischt haben - obwohl das verboten ist. Doch das war nicht alles.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei Füssen mehrere Naturschutzkontrollen in Füssen und Schwangau durchgeführt. Wie die Polizei Füssen berichtet, angelte eine Gruppe vier Personen am Bannwaldsee. Zu dieser Uhrzeit ist das Angeln generell nicht erlaubt. Zusätzlich verließen die Männer die Wege und errichteten ein Lager mit Grillmöglichkeit, auch das verstößt gegen Gesetze zum Schutz der Natur.

Polizeikontrollen in Füssen: Illegales Angeln angezeigt und unerlaubte Waffen sichergestellt

Die Polizei stellte die Anglerausrüstung sicher und fand bei einem 45-jährigen Mann eine Luftpistole und ein Einhandmesser. Hierfür wird der Besitzer angezeigt, das Mitführen der Schusswaffe ist laut Waffengesetz nicht erlaubt. Alle vier Angler müssen sich zudem wegen Fischwilderei verantworten. Die Anglerscheine und die gesamte Angelausrüstung zog die Polizei ein.

Naturschutzkontrollen in Füssen: Wildcamper werden angezeigt

Darüber hinaus trafen die Beamten am Parkplatz in Brunnen in Schwangau und am Parkplatz Alatsee in Füssen fünf Camper im Naturschutzgebiet an. Alle Camper erhalten ebenfalls eine Anzeige nach dem Naturschutzgesetz. Die Polizei forderten die Wildcamper auf die Örtlichkeiten umgehend zu verlassen und sich einen anderen Schlafplatz zu suchen.

