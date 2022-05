Stadt Füssen setzt Kopfgeld auf Randalierer im Skatepark aus

Immer wieder kommt es im Skatepark in Füssen zu Fällen von Vandalismus. Nun setzt die Stadt ein Kopfgeld auf die Randalierer aus. So kann man Hinweise geben.

17.05.2022 | Stand: 08:59 Uhr

Nachdem es immer wieder zu Vandalismus in den Toiletten am Skate- und Bikepark in Füssen ( Ostallgäu) kommt, greift nun die Stadt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Füssen setzt ein Kopfgeld auf die Randalierer aus und bezahlt Hinweisgebern eine Belohnung in Höhe von 500 Euro - sofern die Informationen dazu führen, die Täter zu fassen. Das gab Felix Blersch, Sprecher der Stadtverwaltung, in einer Pressemitteilung bekannt.

Stadt Füssen setzt Kopfgeld auf Vandalen im Skatepark aus

Erst kürzlich hatte die Stadt Füssen auf Schmierereien mit Edding und das Entwenden von WC-Brillen sowie Handtuchspendern in den Toilettenanlagen reagiert. So wurden die Öffnungszeiten auf 9 bis 18 Uhr verkürzt.

So können Zeugen der Stadt Hinweise geben

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Stadt melden unter der Telefonnummer 08362/903-0 oder per E-Mail an die Adresse stadtverwaltung@fuessen.de.

