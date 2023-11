Füssen streitet über Verkauf von Tafelsilber: „Was behalten wir, was geben wir her?“

Im Zuge der Haushaltsberatung flammt eine altbekannte Debatte auf der Verkauf des Alte Landratsamts. Warum die Verwaltung davon aber derzeit strikt abrät.

22.11.2023 | Stand: 17:16 Uhr

Manchmal bedarf es eines Gleichnisses, um eine abstrakte Sache zu erklären. Im Fall der Stadt Füssen wäre es wohl das eines Mannes, der seit Jahren seinen Gürtel enger schnallt, neue Löcher ins Leder stanzt, doch irgendwann merkt, dass der Riemen dafür nicht mehr lang genug ist. Denn trotz des strikten Sparkurses, den die Stadt eingeschlagen hat, ist weiter keine Entspannung der Haushaltslage in Sicht. Grund: Die Einsparungen, die die Stadt bereits vorgenommen hat, verpuffen. Wie Kämmerer Thomas Klöpf jetzt im Finanzausschuss erklärte, liegt das zum einen an steigenden Personalkosten von 11,7 Millionen Euro und der Kreisumlage (10,4 Millionen Euro). Zum anderen aber an bereits beschlossenen und nicht mehr schiebbaren Projekten. Beispielsweise der Sanierung der Grund- und Mittelschule und dem Neubau zweier Kitas. Eine Zwickmühle also, in der die Stadt steckt. Denn einerseits will und muss sie weiter sparen. Andererseits zeigen sich die Kommunalpolitiker zunehmend frustriert darüber, wie viele der unpopulären Entscheidungen bislang nicht wirklich zu einem Befreiungsschlag führten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.