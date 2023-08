Abschied von der Grande Dame Füssens: Cilly Kahle stirbt mit 94

Cilly Kahle gehörte zu den markantesten Gesichtern Füssens. Mit 94 ist sie jetzt gestorben. Was sie unserem Autor noch kurz vorher mit auf den Weg gab.

08.08.2023 | Stand: 06:46 Uhr

Ob ihr die folgenden Zeilen wohl gefallen würden? In einem ihrer letzten Gespräche hatte Cilly Kahle unseren Autoren noch um Eines gebeten: „Gell, wenn ihr mal an Nachruf für mich schreibt, strengt’s ihr Euch frei an!“ Denn bis zuletzt hatte für sie größte Bedeutung, was in ihrer Heimatzeitung stand. Weil ihr Füssen so sehr am Herzen lag. Die Stadt, für die sie so viel bewirkte. Am Samstag ist Cilly Kahle, die erste Leiterin des Füssener Kulturamts, und ehemalige Stadträtin, im Alter von 94 Jahren verstorben.

