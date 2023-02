Unbekannter klaut 12-Jährigem das Handy

Ein Unbekannter stiehlt einem Jungen in Füssen auf offener Straße das Handy. Die Polizei sucht nach Zeugen.

23.02.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Ein Unbekannter hat einem 12-jährigen Jungen am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Füssener Innenstadt das Smartphone gestohlen. Laut Polizei war der Zwölfjährige zu Fuß auf dem Weg in die Innenstadt, als sich eine Person von hinten näherte und das Handy entriss. Der Täter flüchtete in Richtung Ziegelbergweg.

Beschrieben wird der Mann als etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß mit Glatze, athletischer Figur und schwarzer Lederjacke. Außerdem trug er eine zerrissene blaue Jeans. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachteten, bittet die Polizei um Hinweise unter der Nummer 08362/9123-0.

