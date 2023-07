"Haben uns nix Böses dabei gedacht" - Münchner Brauerei wirbt mit Fake-Foto aus dem Allgäu

Hacker Pschorr startet eine PR-Kampagne mit einem Bild vom Forggensee. Blöd nur: Den dort abgebildeten Bauernhof gibt’s nicht. Und die Models saßen im Studio.

29.06.2023 | Stand: 12:19 Uhr

Der ein oder andere Einheimische hat sich schon verdutzt die Augen gerieben: „Schaut es bei uns im Allgäu wirklich so aus?“ Anlass zu dieser Frage gibt die zur Zeit großflächig in ganz Deutschland plakatierte Werbung einer Münchner Brauerei. Sie zeigt den Blick auf den Forggensee vom Panorama-Stadl in der Gemeinde Halblech. Oder besser gesagt zeigt diese Reklame eine Illusion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.