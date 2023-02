Füssen und seine Finanzen: Zumindest ein kleiner Lichtblick

In diesem Jahr wird die überschuldete Stadt Füssen im laufenden Betrieb zumindest so viel Geld erwirtschaften, dass sie die Schuldentilgung zahlen kann. Doch jede Investition muss auf Pump finanziert werden.

Er hat jeden Cent zusammengekratzt, den er finden konnte, und weiter Ausgaben zusammengestrichen: So hat Kämmerer Thomas Klöpf erreicht, dass die Stadt Füssen in diesem Jahr im laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt) einen Überschuss von über 3,18 Millionen Euro erwirtschaften kann. Mit diesem „Gewinn“ kann man 2,7 Millionen Euro an alten Schulden tilgen, die jetzt fällig werden. Damit enden aber die guten Nachrichten: Denn neben der Tilgung müsste eine wirtschaftlich gesunde Kommune noch viel mehr Geld für Investitionen und Rücklagen erwirtschaften. Um das zu erreichen, müsste der Überschuss in Füssen Jahr für Jahr zwischen sieben und acht Millionen Euro liegen. Das schafft die Stadt nicht, im Gegenteil: Ab 2024 wird sie nach den vorläufigen Zahlen nicht einmal den für die Tilgungen erforderlichen Überschuss erreichen.

Die Stadt Füssen kann nur auf Pump investieren

Schon jetzt ein Fakt: Jede Investition der Stadt kann nur auf Pump finanziert werden, die Verschuldung im Kernhaushalt wird von 50,825 Millionen Euro (Ende 2023) nach der jetzigen Planung auf über 65,1 Millionen (Ende 2026) anwachsen. Da dürfe man aber nicht landen, warnte Kämmerer Klöpf auch mit Blick auf dann explodierende Zinszahlungen im Finanzausschuss. Bedeutet: Projekte müssen geschoben werden.

Höhere Kita-Gebühren für Eltern in Füssen

Den Kommunalpolitikern stellte Klöpf in der dritten Runde der Vorberatungen den aktualisierten Haushaltsplan der Stadt Füssen vor. Nun enthalten sind die jüngst beschlossenen Gebührenerhöhungen bei den Kindertagesstätten, die aber erst im September in Kraft treten. Mehreinnahmen verbuchte der Kämmerer auch beim Friedhof – hier sollen die Gebühren noch erhöht werden. Zudem wurden die wieder sinkenden Energiekosten beim Gebäudemanagement berücksichtigt.

Um aber langfristig die finanzielle Lage zu verbessern, müssen die Überschüsse aus dem laufenden Betrieb erhöht werden. Ausgereizt sind Einnahmeerhöhungen, nachdem bereits massiv an der Steuer- und Gebührenschraube gedreht wurde. Man müsse sich nun „zwingend auch der Ausgabenseite annehmen, Aufgaben beziehungsweise deren Umfang hinterfragen“, forderte Klöpf in seiner Vorlage. „Wir können uns definitiv nicht alles leisten“, sagte der Kämmerer. Wenn man freiwillige Aufgaben reduziere, könne man Stellen Schritt für Schritt abbauen. Er führte als Beispiel das Jugendhaus auf, das im Jahr ein Defizit von knapp 240.000 Euro aufweist. Der Stadtrat müsse entscheiden, ob man Öffnungszeiten minimieren könne – und damit auch dort anfallende Personalkosten. Auch andere Haushaltsbereiche mit Defizit hatte Klöpf den Stadträten aufgelistet. Auf diese Liste verwies auch Niko Schulte (Füssen-Land): „Da sind Positionen drinnen, die sind jenseits von Gut und Böse.“ Die zum Teil gewaltigen Defizite müsse man angehen, sagte Schulte und erinnerte: „Wir haben das Hallenbad mit einem Defizit von 300.000 Euro geschlossen.“

Liste mit defizitären Einrichtungen abarbeiten

Die Debatte über den Abbau der roten Zahlen wird keine einfache. Das zeigte ein Beitrag von Ilona Deckwerth (SPD): „Wie man bei einem Jugendhaus von einem Kostendeckungsgrad reden kann, ist mir schleierhaft.“ Doch die Debatte wird man nicht vermeiden können, sagte Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne): Man werde die Defizit-Liste in Zukunft Punkt für Punkt abarbeiten müssen.