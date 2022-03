Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Ein 87-Jähriger nimmt einem Motorradfahrer in Füssen die Vorfahrt. Sein Auto kollidiert daraufhin mit dem 18-Jährigen. Der Mann wird dabei schwer verletzt.

17.03.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend in Füssen ( Ostallgäu) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war laut Polizei auf der Kemptener Straße unterwegs und wollte mit seinem Pkw nach links auf die Riebel-Brand Straße abbiegen. Der 87-Jährige nahm dabei einem 18-Jährigen die Vorfahrt, der mit seinem Motorrad auf der Kemptener Straße in Richtung Ortsausgang fuhr.

Auto prallt seitlich mit Motorradfahrer in Füssen zusammen

Der Pkw kollidierte daraufhin seitlich mit dem Motorradfahrer. Der 18-Jährige kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Kempten. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

